MATV: Mativ Holdings Inc
12.54 USD 0.18 (1.46%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MATV para hoje mudou para 1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.42 e o mais alto foi 12.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Mativ Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MATV Notícias
Faixa diária
12.42 12.70
Faixa anual
4.34 17.47
- Fechamento anterior
- 12.36
- Open
- 12.48
- Bid
- 12.54
- Ask
- 12.84
- Low
- 12.42
- High
- 12.70
- Volume
- 244
- Mudança diária
- 1.46%
- Mudança mensal
- 2.28%
- Mudança de 6 meses
- 105.91%
- Mudança anual
- -25.93%
