MATV: Mativ Holdings Inc
12.28 USD 0.45 (3.53%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MATV ha avuto una variazione del -3.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.19 e ad un massimo di 12.84.
Segui le dinamiche di Mativ Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.19 12.84
Intervallo Annuale
4.34 17.47
- Chiusura Precedente
- 12.73
- Apertura
- 12.81
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- Minimo
- 12.19
- Massimo
- 12.84
- Volume
- 980
- Variazione giornaliera
- -3.53%
- Variazione Mensile
- 0.16%
- Variazione Semestrale
- 101.64%
- Variazione Annuale
- -27.47%
20 settembre, sabato