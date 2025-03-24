货币 / MATV
MATV: Mativ Holdings Inc
12.25 USD 0.05 (0.41%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MATV汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点12.01和高点12.34进行交易。
关注Mativ Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
12.01 12.34
年范围
4.34 17.47
- 前一天收盘价
- 12.20
- 开盘价
- 12.14
- 卖价
- 12.25
- 买价
- 12.55
- 最低价
- 12.01
- 最高价
- 12.34
- 交易量
- 407
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- -0.08%
- 6个月变化
- 101.15%
- 年变化
- -27.64%
