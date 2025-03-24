Devises / MATV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MATV: Mativ Holdings Inc
12.28 USD 0.45 (3.53%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MATV a changé de -3.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.19 et à un maximum de 12.84.
Suivez la dynamique Mativ Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MATV Nouvelles
- Julie Schertell appointed as new CEO of Pixelle Specialty Solutions
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Mativ Q2 2025 slides: Operational improvements drive 30% stock surge despite losses
- Mativ Holdings (MATV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Westlake Chemical (WLK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Strength Seen in Flexible Solutions International (FSI): Can Its 13.0% Jump Turn into More Strength?
- Jefferies downgrades Packaging Corp. stock on valuation concerns
- Mativ secures first order for smart window technology
- Mativ Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
- This Pinterest Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - FactSet Research Systems (NYSE:FDS), Coherent (NYSE:COHR)
Range quotidien
12.19 12.84
Range Annuel
4.34 17.47
- Clôture Précédente
- 12.73
- Ouverture
- 12.81
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- Plus Bas
- 12.19
- Plus Haut
- 12.84
- Volume
- 980
- Changement quotidien
- -3.53%
- Changement Mensuel
- 0.16%
- Changement à 6 Mois
- 101.64%
- Changement Annuel
- -27.47%
20 septembre, samedi