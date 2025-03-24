Валюты / MATV
MATV: Mativ Holdings Inc
12.25 USD 0.05 (0.41%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MATV за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.01, а максимальная — 12.34.
Следите за динамикой Mativ Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.01 12.34
Годовой диапазон
4.34 17.47
- Предыдущее закрытие
- 12.20
- Open
- 12.14
- Bid
- 12.25
- Ask
- 12.55
- Low
- 12.01
- High
- 12.34
- Объем
- 407
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- -0.08%
- 6-месячное изменение
- 101.15%
- Годовое изменение
- -27.64%
