通貨 / MATV
MATV: Mativ Holdings Inc

12.73 USD 0.37 (2.99%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MATVの今日の為替レートは、2.99%変化しました。日中、通貨は1あたり12.42の安値と12.78の高値で取引されました。

Mativ Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.42 12.78
1年のレンジ
4.34 17.47
以前の終値
12.36
始値
12.48
買値
12.73
買値
13.03
安値
12.42
高値
12.78
出来高
858
1日の変化
2.99%
1ヶ月の変化
3.83%
6ヶ月の変化
109.03%
1年の変化
-24.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K