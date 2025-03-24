通貨 / MATV
MATV: Mativ Holdings Inc
12.73 USD 0.37 (2.99%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MATVの今日の為替レートは、2.99%変化しました。日中、通貨は1あたり12.42の安値と12.78の高値で取引されました。
Mativ Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MATV News
- Julie Schertell appointed as new CEO of Pixelle Specialty Solutions
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Mativ Q2 2025 slides: Operational improvements drive 30% stock surge despite losses
- Mativ Holdings (MATV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Westlake Chemical (WLK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Strength Seen in Flexible Solutions International (FSI): Can Its 13.0% Jump Turn into More Strength?
- Jefferies downgrades Packaging Corp. stock on valuation concerns
- Mativ secures first order for smart window technology
- Mativ Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
- This Pinterest Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - FactSet Research Systems (NYSE:FDS), Coherent (NYSE:COHR)
1日のレンジ
12.42 12.78
1年のレンジ
4.34 17.47
- 以前の終値
- 12.36
- 始値
- 12.48
- 買値
- 12.73
- 買値
- 13.03
- 安値
- 12.42
- 高値
- 12.78
- 出来高
- 858
- 1日の変化
- 2.99%
- 1ヶ月の変化
- 3.83%
- 6ヶ月の変化
- 109.03%
- 1年の変化
- -24.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K