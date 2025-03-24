KurseKategorien
Währungen / MATV
Zurück zum Aktien

MATV: Mativ Holdings Inc

12.55 USD 0.18 (1.41%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MATV hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.52 bis zu einem Hoch von 12.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mativ Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MATV News

Tagesspanne
12.52 12.84
Jahresspanne
4.34 17.47
Vorheriger Schlusskurs
12.73
Eröffnung
12.81
Bid
12.55
Ask
12.85
Tief
12.52
Hoch
12.84
Volumen
37
Tagesänderung
-1.41%
Monatsänderung
2.37%
6-Monatsänderung
106.08%
Jahresänderung
-25.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K