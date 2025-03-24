Währungen / MATV
MATV: Mativ Holdings Inc
12.55 USD 0.18 (1.41%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MATV hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.52 bis zu einem Hoch von 12.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mativ Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MATV News
- Julie Schertell appointed as new CEO of Pixelle Specialty Solutions
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Mativ Q2 2025 slides: Operational improvements drive 30% stock surge despite losses
- Mativ Holdings (MATV) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Westlake Chemical (WLK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Strength Seen in Flexible Solutions International (FSI): Can Its 13.0% Jump Turn into More Strength?
- Jefferies downgrades Packaging Corp. stock on valuation concerns
- Mativ secures first order for smart window technology
- Mativ Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Hartford Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:QRSVX)
- This Pinterest Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - FactSet Research Systems (NYSE:FDS), Coherent (NYSE:COHR)
Tagesspanne
12.52 12.84
Jahresspanne
4.34 17.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.73
- Eröffnung
- 12.81
- Bid
- 12.55
- Ask
- 12.85
- Tief
- 12.52
- Hoch
- 12.84
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -1.41%
- Monatsänderung
- 2.37%
- 6-Monatsänderung
- 106.08%
- Jahresänderung
- -25.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K