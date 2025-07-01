Moedas / LPSN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LPSN: LivePerson Inc
0.69 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LPSN para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.67 e o mais alto foi 0.71.
Veja a dinâmica do par de moedas LivePerson Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPSN Notícias
- After Plunging 34.6% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for LivePerson (LPSN)
- LivePerson conclui transação de desalavancagem, reduz dívida em US$ 226 milhões
- LivePerson completes deleveraging transaction, cuts debt by $226 million
- LivePerson clarifies reverse stock split proposal in response to Nasdaq notice
- Fast-paced Momentum Stock LivePerson (LPSN) Is Still Trading at a Bargain
- LivePerson (LPSN) Upgraded to Buy: Here's Why
- LivePerson integrates with Amazon Connect to unify customer service
- Vector Capital sells Liveperson NASDAQ:LPSN shares worth $1.9 million
- LivePerson (LPSN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: LivePerson’s Q2 2025 results show mixed performance
- LivePerson earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- LivePerson Q2 2025 slides: revenue decline continues amid debt restructuring
- LivePerson to exchange $341.1 million of 2026 notes in debt reduction deal
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Akamai Technologies (AKAM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lyft (LYFT) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LivePerson stock surges after expanded Google Cloud AI partnership
- LivePerson expands Google Cloud partnership to enhance AI capabilities
- Liveperson EVP Greenberg sells $7.6k in shares
- Liveperson CFO Collins sells $22k in shares
- Liveperson EVP Greenberg sells $7624 in shares
- LivePerson appoints tech veteran Tony Zingale to board of directors
- LivePerson: Not Compelling Enough With Major Revenue Declines (Downgrade) (NASDAQ:LPSN)
- LivePerson shareholders approve stock plan amendment and elect directors
Faixa diária
0.67 0.71
Faixa anual
0.51 2.08
- Fechamento anterior
- 0.69
- Open
- 0.69
- Bid
- 0.69
- Ask
- 0.99
- Low
- 0.67
- High
- 0.71
- Volume
- 2.393 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -24.18%
- Mudança de 6 meses
- -13.75%
- Mudança anual
- -46.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh