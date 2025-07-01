Valute / LPSN
LPSN: LivePerson Inc
0.65 USD 0.04 (5.80%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LPSN ha avuto una variazione del -5.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.64 e ad un massimo di 0.69.
Segui le dinamiche di LivePerson Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.64 0.69
Intervallo Annuale
0.51 2.08
- Chiusura Precedente
- 0.69
- Apertura
- 0.68
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Minimo
- 0.64
- Massimo
- 0.69
- Volume
- 2.738 K
- Variazione giornaliera
- -5.80%
- Variazione Mensile
- -28.57%
- Variazione Semestrale
- -18.75%
- Variazione Annuale
- -49.22%
21 settembre, domenica