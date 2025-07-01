QuotazioniSezioni
Valute / LPSN
Tornare a Azioni

LPSN: LivePerson Inc

0.65 USD 0.04 (5.80%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LPSN ha avuto una variazione del -5.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.64 e ad un massimo di 0.69.

Segui le dinamiche di LivePerson Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LPSN News

Intervallo Giornaliero
0.64 0.69
Intervallo Annuale
0.51 2.08
Chiusura Precedente
0.69
Apertura
0.68
Bid
0.65
Ask
0.95
Minimo
0.64
Massimo
0.69
Volume
2.738 K
Variazione giornaliera
-5.80%
Variazione Mensile
-28.57%
Variazione Semestrale
-18.75%
Variazione Annuale
-49.22%
21 settembre, domenica