Валюты / LPSN
LPSN: LivePerson Inc
0.68 USD 0.20 (22.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LPSN за сегодня изменился на -22.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.51, а максимальная — 0.88.
Следите за динамикой LivePerson Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LPSN
- LivePerson завершает сделку по снижению долговой нагрузки, сокращая долг на $226 миллионов
- LivePerson completes deleveraging transaction, cuts debt by $226 million
- LivePerson clarifies reverse stock split proposal in response to Nasdaq notice
- Fast-paced Momentum Stock LivePerson (LPSN) Is Still Trading at a Bargain
- LivePerson (LPSN) Upgraded to Buy: Here's Why
- LivePerson integrates with Amazon Connect to unify customer service
- Vector Capital sells Liveperson NASDAQ:LPSN shares worth $1.9 million
- LivePerson (LPSN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: LivePerson’s Q2 2025 results show mixed performance
- LivePerson earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- LivePerson Q2 2025 slides: revenue decline continues amid debt restructuring
- LivePerson to exchange $341.1 million of 2026 notes in debt reduction deal
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Akamai Technologies (AKAM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lyft (LYFT) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LivePerson stock surges after expanded Google Cloud AI partnership
- LivePerson expands Google Cloud partnership to enhance AI capabilities
- Liveperson EVP Greenberg sells $7.6k in shares
- Liveperson CFO Collins sells $22k in shares
- Liveperson EVP Greenberg sells $7624 in shares
- LivePerson appoints tech veteran Tony Zingale to board of directors
- LivePerson: Not Compelling Enough With Major Revenue Declines (Downgrade) (NASDAQ:LPSN)
- LivePerson shareholders approve stock plan amendment and elect directors
- LivePerson, Inc. (LPSN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.51 0.88
Годовой диапазон
0.51 2.08
- Предыдущее закрытие
- 0.88
- Open
- 0.87
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Low
- 0.51
- High
- 0.88
- Объем
- 14.784 K
- Дневное изменение
- -22.73%
- Месячное изменение
- -25.27%
- 6-месячное изменение
- -15.00%
- Годовое изменение
- -46.88%
