LPSN: LivePerson Inc
0.68 USD 0.01 (1.45%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LPSN hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.67 bis zu einem Hoch von 0.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die LivePerson Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.67 0.69
Jahresspanne
0.51 2.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.69
- Eröffnung
- 0.68
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Tief
- 0.67
- Hoch
- 0.69
- Volumen
- 1.326 K
- Tagesänderung
- -1.45%
- Monatsänderung
- -25.27%
- 6-Monatsänderung
- -15.00%
- Jahresänderung
- -46.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K