KRO: Kronos Worldwide Inc
6.14 USD 0.13 (2.16%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KRO para hoje mudou para 2.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.00 e o mais alto foi 6.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Kronos Worldwide Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
6.00 6.17
Faixa anual
5.11 12.98
- Fechamento anterior
- 6.01
- Open
- 6.07
- Bid
- 6.14
- Ask
- 6.44
- Low
- 6.00
- High
- 6.17
- Volume
- 158
- Mudança diária
- 2.16%
- Mudança mensal
- -1.29%
- Mudança de 6 meses
- -17.03%
- Mudança anual
- -50.32%
