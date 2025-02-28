货币 / KRO
KRO: Kronos Worldwide Inc
6.22 USD 0.08 (1.30%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KRO汇率已更改1.30%。当日，交易品种以低点6.06和高点6.32进行交易。
关注Kronos Worldwide Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.06 6.32
年范围
5.11 12.98
- 前一天收盘价
- 6.14
- 开盘价
- 6.17
- 卖价
- 6.22
- 买价
- 6.52
- 最低价
- 6.06
- 最高价
- 6.32
- 交易量
- 625
- 日变化
- 1.30%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -15.95%
- 年变化
- -49.68%
