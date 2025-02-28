クォートセクション
通貨 / KRO
KRO: Kronos Worldwide Inc

6.23 USD 0.22 (3.66%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KROの今日の為替レートは、3.66%変化しました。日中、通貨は1あたり6.00の安値と6.23の高値で取引されました。

Kronos Worldwide Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.00 6.23
1年のレンジ
5.11 12.98
以前の終値
6.01
始値
6.07
買値
6.23
買値
6.53
安値
6.00
高値
6.23
出来高
420
1日の変化
3.66%
1ヶ月の変化
0.16%
6ヶ月の変化
-15.81%
1年の変化
-49.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K