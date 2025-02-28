通貨 / KRO
KRO: Kronos Worldwide Inc
6.23 USD 0.22 (3.66%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KROの今日の為替レートは、3.66%変化しました。日中、通貨は1あたり6.00の安値と6.23の高値で取引されました。
Kronos Worldwide Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KRO News
- Kronos Worldwide to sell €75 million in additional senior secured notes
- Kronos International to issue €75 million in senior secured notes
- Kronos Worldwide seeks to raise €75 million in additional notes
- Kronos Worldwide Earnings Miss Estimates in Q2 on Low Volumes
- Kronos Worldwide (KRO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kronos Worldwide earnings missed by $0.22, revenue fell short of estimates
- DuPont de Nemours (DD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cabot (CBT) Q3 Earnings Surpass Estimates
- LyondellBasell (LYB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Eastman Chemical (EMN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Kronos Worldwide (KRO) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Kronos Stock: Lack Of Vertical Integration, Operational Leverage Limits Upside (NYSE:KRO)
- Stock Market Week: Paris Air Show, G7 Summit, Fed Meeting And GE Investor Day
- Kronos Acquisition Holdings downgraded to ’CCC+’ at S&P on liquidity issues
- Moody’s shifts Kronos’ outlook to negative, maintains B3 CFR
- Kronos Worldwide: Dividend Trends By The Numbers Post Q1 Earnings Release (NYSE:KRO)
- Kronos Worldwide Inc. ratings upgraded to ’B’ by S&P Global Ratings
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
1日のレンジ
6.00 6.23
1年のレンジ
5.11 12.98
- 以前の終値
- 6.01
- 始値
- 6.07
- 買値
- 6.23
- 買値
- 6.53
- 安値
- 6.00
- 高値
- 6.23
- 出来高
- 420
- 1日の変化
- 3.66%
- 1ヶ月の変化
- 0.16%
- 6ヶ月の変化
- -15.81%
- 1年の変化
- -49.60%
