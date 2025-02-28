Währungen / KRO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KRO: Kronos Worldwide Inc
6.08 USD 0.15 (2.41%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRO hat sich für heute um -2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.08 bis zu einem Hoch von 6.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kronos Worldwide Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRO News
- Verzögerungen bei Werksumzug in Georgien: Moody’s stuft Kronos auf Caa1 herab
- Kronos Worldwide to sell €75 million in additional senior secured notes
- Kronos International to issue €75 million in senior secured notes
- Kronos Worldwide seeks to raise €75 million in additional notes
- Kronos Worldwide Earnings Miss Estimates in Q2 on Low Volumes
- Kronos Worldwide (KRO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kronos Worldwide earnings missed by $0.22, revenue fell short of estimates
- DuPont de Nemours (DD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cabot (CBT) Q3 Earnings Surpass Estimates
- LyondellBasell (LYB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Eastman Chemical (EMN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Kronos Worldwide (KRO) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Kronos Stock: Lack Of Vertical Integration, Operational Leverage Limits Upside (NYSE:KRO)
- Stock Market Week: Paris Air Show, G7 Summit, Fed Meeting And GE Investor Day
- Kronos Acquisition Holdings downgraded to ’CCC+’ at S&P on liquidity issues
- Moody’s shifts Kronos’ outlook to negative, maintains B3 CFR
- Kronos Worldwide: Dividend Trends By The Numbers Post Q1 Earnings Release (NYSE:KRO)
- Kronos Worldwide Inc. ratings upgraded to ’B’ by S&P Global Ratings
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
Tagesspanne
6.08 6.21
Jahresspanne
5.11 12.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.23
- Eröffnung
- 6.21
- Bid
- 6.08
- Ask
- 6.38
- Tief
- 6.08
- Hoch
- 6.21
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -2.41%
- Monatsänderung
- -2.25%
- 6-Monatsänderung
- -17.84%
- Jahresänderung
- -50.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K