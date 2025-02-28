Valute / KRO
KRO: Kronos Worldwide Inc
5.99 USD 0.24 (3.85%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KRO ha avuto una variazione del -3.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.98 e ad un massimo di 6.21.
Segui le dinamiche di Kronos Worldwide Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KRO News
Intervallo Giornaliero
5.98 6.21
Intervallo Annuale
5.11 12.98
- Chiusura Precedente
- 6.23
- Apertura
- 6.21
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Minimo
- 5.98
- Massimo
- 6.21
- Volume
- 263
- Variazione giornaliera
- -3.85%
- Variazione Mensile
- -3.70%
- Variazione Semestrale
- -19.05%
- Variazione Annuale
- -51.54%
20 settembre, sabato