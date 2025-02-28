QuotazioniSezioni
Valute / KRO
Tornare a Azioni

KRO: Kronos Worldwide Inc

5.99 USD 0.24 (3.85%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KRO ha avuto una variazione del -3.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.98 e ad un massimo di 6.21.

Segui le dinamiche di Kronos Worldwide Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRO News

Intervallo Giornaliero
5.98 6.21
Intervallo Annuale
5.11 12.98
Chiusura Precedente
6.23
Apertura
6.21
Bid
5.99
Ask
6.29
Minimo
5.98
Massimo
6.21
Volume
263
Variazione giornaliera
-3.85%
Variazione Mensile
-3.70%
Variazione Semestrale
-19.05%
Variazione Annuale
-51.54%
20 settembre, sabato