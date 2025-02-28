Devises / KRO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KRO: Kronos Worldwide Inc
5.99 USD 0.24 (3.85%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KRO a changé de -3.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.98 et à un maximum de 6.21.
Suivez la dynamique Kronos Worldwide Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRO Nouvelles
- Kronos Worldwide to sell €75 million in additional senior secured notes
- Kronos International to issue €75 million in senior secured notes
- Kronos Worldwide seeks to raise €75 million in additional notes
- Kronos Worldwide Earnings Miss Estimates in Q2 on Low Volumes
- Kronos Worldwide (KRO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kronos Worldwide earnings missed by $0.22, revenue fell short of estimates
- DuPont de Nemours (DD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cabot (CBT) Q3 Earnings Surpass Estimates
- LyondellBasell (LYB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Eastman Chemical (EMN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Kronos Worldwide (KRO) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Kronos Stock: Lack Of Vertical Integration, Operational Leverage Limits Upside (NYSE:KRO)
- Stock Market Week: Paris Air Show, G7 Summit, Fed Meeting And GE Investor Day
- Kronos Acquisition Holdings downgraded to ’CCC+’ at S&P on liquidity issues
- Moody’s shifts Kronos’ outlook to negative, maintains B3 CFR
- Kronos Worldwide: Dividend Trends By The Numbers Post Q1 Earnings Release (NYSE:KRO)
- Kronos Worldwide Inc. ratings upgraded to ’B’ by S&P Global Ratings
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
Range quotidien
5.98 6.21
Range Annuel
5.11 12.98
- Clôture Précédente
- 6.23
- Ouverture
- 6.21
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Plus Bas
- 5.98
- Plus Haut
- 6.21
- Volume
- 263
- Changement quotidien
- -3.85%
- Changement Mensuel
- -3.70%
- Changement à 6 Mois
- -19.05%
- Changement Annuel
- -51.54%
20 septembre, samedi