KRO: Kronos Worldwide Inc
6.22 USD 0.08 (1.30%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRO за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.06, а максимальная — 6.32.
Следите за динамикой Kronos Worldwide Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.06 6.32
Годовой диапазон
5.11 12.98
- Предыдущее закрытие
- 6.14
- Open
- 6.17
- Bid
- 6.22
- Ask
- 6.52
- Low
- 6.06
- High
- 6.32
- Объем
- 625
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -15.95%
- Годовое изменение
- -49.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.