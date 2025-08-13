Moedas / KIM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KIM: Kimco Realty Corporation (HC)
22.05 USD 0.09 (0.41%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KIM para hoje mudou para 0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.95 e o mais alto foi 22.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Kimco Realty Corporation (HC). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KIM Notícias
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- Ações da Kimco mantêm recomendação de compra da UBS pelo potencial de redesenvolvimento
- Kimco stock maintains Buy rating at UBS on redevelopment potential
- S&P Global Ratings eleva classificação da Kimco Realty para ’A-’ devido ao forte desempenho
- Kimco Realty upgraded to ’A-’ by S&P on strong performance
- Europe Fuels Realty Income's Strategy: Is the Upside Sustainable?
- Cool Enough For Cuts
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Kimco Realty (KIM) Could Be a Great Choice
- Can O Stay Resilient Amid Soft Economy With a Stable Rent Base?
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- Why Is Simon Property (SPG) Up 5.7% Since Last Earnings Report?
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- Diversified Tenant Base: Is Realty Income Truly Recession-Proof?
- Kimco Realty: How A Shift In The Economic Cycle Could Boost This REIT (NYSE:KIM)
- One Very Overrated And One Very Underrated REIT
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Realty Income's $5B Plan and Global Reach: Is the Growth Sustainable?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
Faixa diária
21.95 22.12
Faixa anual
17.93 25.83
- Fechamento anterior
- 21.96
- Open
- 22.09
- Bid
- 22.05
- Ask
- 22.35
- Low
- 21.95
- High
- 22.12
- Volume
- 172
- Mudança diária
- 0.41%
- Mudança mensal
- -1.03%
- Mudança de 6 meses
- 3.76%
- Mudança anual
- -5.36%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh