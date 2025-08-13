Валюты / KIM
KIM: Kimco Realty Corporation (HC)
22.09 USD 0.27 (1.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KIM за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.05, а максимальная — 22.38.
Следите за динамикой Kimco Realty Corporation (HC). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.05 22.38
Годовой диапазон
17.93 25.83
- Предыдущее закрытие
- 22.36
- Open
- 22.33
- Bid
- 22.09
- Ask
- 22.39
- Low
- 22.05
- High
- 22.38
- Объем
- 3.588 K
- Дневное изменение
- -1.21%
- Месячное изменение
- -0.85%
- 6-месячное изменение
- 3.95%
- Годовое изменение
- -5.19%
