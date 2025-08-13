КотировкиРазделы
Валюты / KIM
KIM: Kimco Realty Corporation (HC)

22.09 USD 0.27 (1.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KIM за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.05, а максимальная — 22.38.

Следите за динамикой Kimco Realty Corporation (HC). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.05 22.38
Годовой диапазон
17.93 25.83
Предыдущее закрытие
22.36
Open
22.33
Bid
22.09
Ask
22.39
Low
22.05
High
22.38
Объем
3.588 K
Дневное изменение
-1.21%
Месячное изменение
-0.85%
6-месячное изменение
3.95%
Годовое изменение
-5.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.