Devises / KIM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KIM: Kimco Realty Corporation (HC)
21.93 USD 0.23 (1.04%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KIM a changé de -1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.91 et à un maximum de 22.28.
Suivez la dynamique Kimco Realty Corporation (HC). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KIM Nouvelles
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- L’action Kimco conserve sa note d’achat chez UBS grâce à son potentiel de réaménagement
- Kimco stock maintains Buy rating at UBS on redevelopment potential
- Kimco Realty relevé à ’A-’ par S&P grâce à sa solide performance
- Kimco Realty upgraded to ’A-’ by S&P on strong performance
- Europe Fuels Realty Income's Strategy: Is the Upside Sustainable?
- Cool Enough For Cuts
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Kimco Realty (KIM) Could Be a Great Choice
- Can O Stay Resilient Amid Soft Economy With a Stable Rent Base?
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- Why Is Simon Property (SPG) Up 5.7% Since Last Earnings Report?
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- Diversified Tenant Base: Is Realty Income Truly Recession-Proof?
- Kimco Realty: How A Shift In The Economic Cycle Could Boost This REIT (NYSE:KIM)
- One Very Overrated And One Very Underrated REIT
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Realty Income's $5B Plan and Global Reach: Is the Growth Sustainable?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
Range quotidien
21.91 22.28
Range Annuel
17.93 25.83
- Clôture Précédente
- 22.16
- Ouverture
- 22.22
- Bid
- 21.93
- Ask
- 22.23
- Plus Bas
- 21.91
- Plus Haut
- 22.28
- Volume
- 4.491 K
- Changement quotidien
- -1.04%
- Changement Mensuel
- -1.57%
- Changement à 6 Mois
- 3.20%
- Changement Annuel
- -5.88%
20 septembre, samedi