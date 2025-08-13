货币 / KIM
KIM: Kimco Realty Corporation (HC)
22.09 USD 0.27 (1.21%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KIM汇率已更改-1.21%。当日，交易品种以低点22.05和高点22.38进行交易。
关注Kimco Realty Corporation (HC)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KIM新闻
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- UBS维持Kimco股票买入评级，看好重建潜力
- Kimco stock maintains Buy rating at UBS on redevelopment potential
- 标普因强劲业绩将Kimco Realty评级上调至"A-"
- Kimco Realty upgraded to ’A-’ by S&P on strong performance
- Europe Fuels Realty Income's Strategy: Is the Upside Sustainable?
- Cool Enough For Cuts
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Kimco Realty (KIM) Could Be a Great Choice
- Can O Stay Resilient Amid Soft Economy With a Stable Rent Base?
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- Why Is Simon Property (SPG) Up 5.7% Since Last Earnings Report?
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- Diversified Tenant Base: Is Realty Income Truly Recession-Proof?
- Kimco Realty: How A Shift In The Economic Cycle Could Boost This REIT (NYSE:KIM)
- One Very Overrated And One Very Underrated REIT
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Realty Income's $5B Plan and Global Reach: Is the Growth Sustainable?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
日范围
22.05 22.38
年范围
17.93 25.83
- 前一天收盘价
- 22.36
- 开盘价
- 22.33
- 卖价
- 22.09
- 买价
- 22.39
- 最低价
- 22.05
- 最高价
- 22.38
- 交易量
- 3.588 K
- 日变化
- -1.21%
- 月变化
- -0.85%
- 6个月变化
- 3.95%
- 年变化
- -5.19%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值