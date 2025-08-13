クォートセクション
通貨 / KIM
KIM: Kimco Realty Corporation (HC)

22.16 USD 0.20 (0.91%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KIMの今日の為替レートは、0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり21.95の安値と22.20の高値で取引されました。

Kimco Realty Corporation (HC)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.95 22.20
1年のレンジ
17.93 25.83
以前の終値
21.96
始値
22.09
買値
22.16
買値
22.46
安値
21.95
高値
22.20
出来高
4.050 K
1日の変化
0.91%
1ヶ月の変化
-0.54%
6ヶ月の変化
4.28%
1年の変化
-4.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K