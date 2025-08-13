通貨 / KIM
KIM: Kimco Realty Corporation (HC)
22.16 USD 0.20 (0.91%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KIMの今日の為替レートは、0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり21.95の安値と22.20の高値で取引されました。
Kimco Realty Corporation (HC)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KIM News
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- キムコの株式、再開発の可能性でUBSの買い推奨を維持
- Kimco stock maintains Buy rating at UBS on redevelopment potential
- キムコ・リアルティ、業績好調でS&Pが「A-」に格上げ
- Kimco Realty upgraded to ’A-’ by S&P on strong performance
- Europe Fuels Realty Income's Strategy: Is the Upside Sustainable?
- Cool Enough For Cuts
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Kimco Realty (KIM) Could Be a Great Choice
- Can O Stay Resilient Amid Soft Economy With a Stable Rent Base?
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- Why Is Simon Property (SPG) Up 5.7% Since Last Earnings Report?
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- Diversified Tenant Base: Is Realty Income Truly Recession-Proof?
- Kimco Realty: How A Shift In The Economic Cycle Could Boost This REIT (NYSE:KIM)
- One Very Overrated And One Very Underrated REIT
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Realty Income's $5B Plan and Global Reach: Is the Growth Sustainable?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
1日のレンジ
21.95 22.20
1年のレンジ
17.93 25.83
- 以前の終値
- 21.96
- 始値
- 22.09
- 買値
- 22.16
- 買値
- 22.46
- 安値
- 21.95
- 高値
- 22.20
- 出来高
- 4.050 K
- 1日の変化
- 0.91%
- 1ヶ月の変化
- -0.54%
- 6ヶ月の変化
- 4.28%
- 1年の変化
- -4.89%
