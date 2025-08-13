통화 / KIM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KIM: Kimco Realty Corporation (HC)
21.93 USD 0.23 (1.04%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KIM 환율이 오늘 -1.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.91이고 고가는 22.28이었습니다.
Kimco Realty Corporation (HC) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KIM News
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- 킴코 주식, UBS ’매수’ 등급 유지...재개발 잠재력 주목
- Kimco stock maintains Buy rating at UBS on redevelopment potential
- 킴코 리얼티, S&P 신용등급 ’A-’로 상향
- Kimco Realty upgraded to ’A-’ by S&P on strong performance
- Europe Fuels Realty Income's Strategy: Is the Upside Sustainable?
- Cool Enough For Cuts
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Kimco Realty (KIM) Could Be a Great Choice
- Can O Stay Resilient Amid Soft Economy With a Stable Rent Base?
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- Why Is Simon Property (SPG) Up 5.7% Since Last Earnings Report?
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- Diversified Tenant Base: Is Realty Income Truly Recession-Proof?
- Kimco Realty: How A Shift In The Economic Cycle Could Boost This REIT (NYSE:KIM)
- One Very Overrated And One Very Underrated REIT
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Realty Income's $5B Plan and Global Reach: Is the Growth Sustainable?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
일일 변동 비율
21.91 22.28
년간 변동
17.93 25.83
- 이전 종가
- 22.16
- 시가
- 22.22
- Bid
- 21.93
- Ask
- 22.23
- 저가
- 21.91
- 고가
- 22.28
- 볼륨
- 4.491 K
- 일일 변동
- -1.04%
- 월 변동
- -1.57%
- 6개월 변동
- 3.20%
- 년간 변동율
- -5.88%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K