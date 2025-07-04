- Visão do mercado
EWW: iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF
A taxa do EWW para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.02 e o mais alto foi 65.79.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EWW Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EWW hoje?
Hoje iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF (EWW) está avaliado em 65.54. O instrumento é negociado dentro de 65.02 - 65.79, o fechamento de ontem foi 65.07, e o volume de negociação atingiu 268. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EWW em tempo real.
As ações de iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF está avaliado em 65.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.04% e USD. Monitore os movimentos de EWW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EWW?
Você pode comprar ações de iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF (EWW) pelo preço atual 65.54. Ordens geralmente são executadas perto de 65.54 ou 65.84, enquanto 268 e 0.57% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EWW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EWW?
Investir em iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF envolve considerar a faixa anual 46.42 - 68.70 e o preço atual 65.54. Muitos comparam -4.31% e 14.96% antes de enviar ordens em 65.54 ou 65.84. Estude as mudanças diárias de preço de EWW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Mexico ETF?
O maior preço de iShares MSCI Mexico ETF (EWW) no último ano foi 68.70. As ações oscilaram bastante dentro de 46.42 - 68.70, e a comparação com 65.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Mexico ETF?
O menor preço de iShares MSCI Mexico ETF (EWW) no ano foi 46.42. A comparação com o preço atual 65.54 e 46.42 - 68.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EWW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EWW?
No passado iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 65.07 e 26.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 65.07
- Open
- 65.17
- Bid
- 65.54
- Ask
- 65.84
- Low
- 65.02
- High
- 65.79
- Volume
- 268
- Mudança diária
- 0.72%
- Mudança mensal
- -4.31%
- Mudança de 6 meses
- 14.96%
- Mudança anual
- 26.04%
- Atu.
- -0.961 milh
- Projeç.
- -4.625 milh
- Prév.
- 3.524 milh
- Atu.
- -0.770 milh
- Projeç.
- -0.310 milh
- Prév.
- -0.703 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.613%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.