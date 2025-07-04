CotaçõesSeções
Moedas / EWW
Voltar para Ações

EWW: iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF

65.54 USD 0.47 (0.72%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EWW para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.02 e o mais alto foi 65.79.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWW Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EWW hoje?

Hoje iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF (EWW) está avaliado em 65.54. O instrumento é negociado dentro de 65.02 - 65.79, o fechamento de ontem foi 65.07, e o volume de negociação atingiu 268. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EWW em tempo real.

As ações de iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF está avaliado em 65.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.04% e USD. Monitore os movimentos de EWW no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EWW?

Você pode comprar ações de iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF (EWW) pelo preço atual 65.54. Ordens geralmente são executadas perto de 65.54 ou 65.84, enquanto 268 e 0.57% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EWW no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EWW?

Investir em iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF envolve considerar a faixa anual 46.42 - 68.70 e o preço atual 65.54. Muitos comparam -4.31% e 14.96% antes de enviar ordens em 65.54 ou 65.84. Estude as mudanças diárias de preço de EWW no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Mexico ETF?

O maior preço de iShares MSCI Mexico ETF (EWW) no último ano foi 68.70. As ações oscilaram bastante dentro de 46.42 - 68.70, e a comparação com 65.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Mexico ETF?

O menor preço de iShares MSCI Mexico ETF (EWW) no ano foi 46.42. A comparação com o preço atual 65.54 e 46.42 - 68.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EWW em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EWW?

No passado iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 65.07 e 26.04% após os eventos corporativos.

Faixa diária
65.02 65.79
Faixa anual
46.42 68.70
Fechamento anterior
65.07
Open
65.17
Bid
65.54
Ask
65.84
Low
65.02
High
65.79
Volume
268
Mudança diária
0.72%
Mudança mensal
-4.31%
Mudança de 6 meses
14.96%
Mudança anual
26.04%
22 outubro, quarta-feira
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.961 milh
Projeç.
-4.625 milh
Prév.
3.524 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.770 milh
Projeç.
-0.310 milh
Prév.
-0.703 milh
16:35
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 20 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
4.613%
20:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.