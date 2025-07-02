- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EWW: iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF
Der Wechselkurs von EWW hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.98 bis zu einem Hoch von 65.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWW News
- BofA highlights top ETFs across 10 key investment themes
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- EWW: The Easy Money In Mexican Equities Has Been Made
- Curveballs: Mexico’s Bond Market Shines In 2025
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Headwinds For Mexican Economy Spell Trouble For EWW And FLMX (NYSEARCA:EWW)
- EWW: A Primer On The Premier Mexican ETF (EWW)
- Global Economic Outlook: August 2025
- International Breakouts To Watch
- Five Things Fed Chair Powell Might Address At Jackson Hole (NYSEARCA:SPY)
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- What Will Happen Next After Trump Strikes Asian Tariff Deals
- 3 Rumors That Fed Chair Powell Might Not Address At July’s FOMC Meeting (SP500)
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- US Increases Pressure On Trade Negotiations In A Make It Or Break It Moment
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- Bolsa Mexicana de Valores: Time To Take Profits (OTCMKTS:BOMXF)
- The Simple Trade That Made 100% in 19 Days
- A Strong Jobs Report Feeds the Bull
- The Powerful Trading Strategy No One Else Is Teaching
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EWW heute?
Die Aktie von iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF (EWW) notiert heute bei 65.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 64.98 - 65.79 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 65.07 und das Handelsvolumen erreichte 2739. Das Live-Chart von EWW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EWW Dividenden?
iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF wird derzeit mit 65.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EWW zu verfolgen.
Wie kaufe ich EWW-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF (EWW) zum aktuellen Kurs von 65.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 65.53 oder 65.83 platziert, während 2739 und 0.55% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EWW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EWW-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF müssen die jährliche Spanne 46.42 - 68.70 und der aktuelle Kurs 65.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.32% und 14.94%, bevor sie Orders zu 65.53 oder 65.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EWW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Mexico ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Mexico ETF (EWW) im vergangenen Jahr lag bei 68.70. Innerhalb von 46.42 - 68.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 65.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Mexico ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Mexico ETF (EWW) im Laufe des Jahres betrug 46.42. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 65.53 und der Spanne 46.42 - 68.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EWW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EWW statt?
iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 65.07 und 26.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.07
- Eröffnung
- 65.17
- Bid
- 65.53
- Ask
- 65.83
- Tief
- 64.98
- Hoch
- 65.79
- Volumen
- 2.739 K
- Tagesänderung
- 0.71%
- Monatsänderung
- -4.32%
- 6-Monatsänderung
- 14.94%
- Jahresänderung
- 26.02%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.650%