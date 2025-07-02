KurseKategorien
EWW: iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF

65.53 USD 0.46 (0.71%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EWW hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.98 bis zu einem Hoch von 65.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EWW heute?

Die Aktie von iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF (EWW) notiert heute bei 65.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 64.98 - 65.79 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 65.07 und das Handelsvolumen erreichte 2739. Das Live-Chart von EWW zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EWW Dividenden?

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF wird derzeit mit 65.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EWW zu verfolgen.

Wie kaufe ich EWW-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF (EWW) zum aktuellen Kurs von 65.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 65.53 oder 65.83 platziert, während 2739 und 0.55% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EWW auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EWW-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF müssen die jährliche Spanne 46.42 - 68.70 und der aktuelle Kurs 65.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.32% und 14.94%, bevor sie Orders zu 65.53 oder 65.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EWW.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Mexico ETF?

Der höchste Kurs von iShares MSCI Mexico ETF (EWW) im vergangenen Jahr lag bei 68.70. Innerhalb von 46.42 - 68.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 65.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Mexico ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Mexico ETF (EWW) im Laufe des Jahres betrug 46.42. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 65.53 und der Spanne 46.42 - 68.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EWW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EWW statt?

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 65.07 und 26.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
64.98 65.79
Jahresspanne
46.42 68.70
Vorheriger Schlusskurs
65.07
Eröffnung
65.17
Bid
65.53
Ask
65.83
Tief
64.98
Hoch
65.79
Volumen
2.739 K
Tagesänderung
0.71%
Monatsänderung
-4.32%
6-Monatsänderung
14.94%
Jahresänderung
26.02%
