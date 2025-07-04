クォートセクション
通貨 / EWW
株に戻る

EWW: iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF

65.53 USD 0.46 (0.71%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EWWの今日の為替レートは、0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり64.98の安値と65.79の高値で取引されました。

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWW News

よくあるご質問

EWW株の現在の価格は？

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETFの株価は本日65.53です。64.98 - 65.79内で取引され、前日の終値は65.07、取引量は2739に達しました。EWWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETFの株は配当を出しますか？

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETFの現在の価格は65.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.02%やUSDにも注目します。EWWの動きはライブチャートで確認できます。

EWW株を買う方法は？

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETFの株は現在65.53で購入可能です。注文は通常65.53または65.83付近で行われ、2739や0.55%が市場の動きを示します。EWWの最新情報はライブチャートで確認できます。

EWW株に投資する方法は？

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETFへの投資では、年間の値幅46.42 - 68.70と現在の65.53を考慮します。注文は多くの場合65.53や65.83で行われる前に、-4.32%や14.94%と比較されます。EWWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Mexico ETFの株の最高値は？

iShares MSCI Mexico ETFの過去1年の最高値は68.70でした。46.42 - 68.70内で株価は大きく変動し、65.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Inc iShares MSCI Mexico ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Mexico ETFの株の最低値は？

iShares MSCI Mexico ETF(EWW)の年間最安値は46.42でした。現在の65.53や46.42 - 68.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EWWの動きはライブチャートで確認できます。

EWWの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、65.07、26.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
64.98 65.79
1年のレンジ
46.42 68.70
以前の終値
65.07
始値
65.17
買値
65.53
買値
65.83
安値
64.98
高値
65.79
出来高
2.739 K
1日の変化
0.71%
1ヶ月の変化
-4.32%
6ヶ月の変化
14.94%
1年の変化
26.02%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
期待
1.650%