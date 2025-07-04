报价部分
EWW: iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF

65.54 USD 0.47 (0.72%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EWW汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点65.02和高点65.79进行交易。

关注iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EWW新闻

常见问题解答

EWW股票今天的价格是多少？

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF股票今天的定价为65.54。它在65.02 - 65.79范围内交易，昨天的收盘价为65.07，交易量达到268。EWW的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF股票是否支付股息？

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF目前的价值为65.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.04%和USD。实时查看图表以跟踪EWW走势。

如何购买EWW股票？

您可以以65.54的当前价格购买iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF股票。订单通常设置在65.54或65.84附近，而268和0.57%显示市场活动。立即关注EWW的实时图表更新。

如何投资EWW股票？

投资iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF需要考虑年度范围46.42 - 68.70和当前价格65.54。许多人在以65.54或65.84下订单之前，会比较-4.31%和。实时查看EWW价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Mexico ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Mexico ETF的最高价格是68.70。在46.42 - 68.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF的绩效。

iShares MSCI Mexico ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Mexico ETF（EWW）的最低价格为46.42。将其与当前的65.54和46.42 - 68.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWW股票是什么时候拆分的？

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.07和26.04%中可见。

日范围
65.02 65.79
年范围
46.42 68.70
前一天收盘价
65.07
开盘价
65.17
卖价
65.54
买价
65.84
最低价
65.02
最高价
65.79
交易量
268
日变化
0.72%
月变化
-4.31%
6个月变化
14.96%
年变化
26.04%
