EWW: iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF

65.54 USD 0.47 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EWW за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.02, а максимальная — 65.79.

Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWW сегодня?

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF (EWW) сегодня оценивается на уровне 65.54. Инструмент торгуется в пределах 65.02 - 65.79, вчерашнее закрытие составило 65.07, а торговый объем достиг 268. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF?

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF в настоящее время оценивается в 65.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.04% и USD. Отслеживайте движения EWW на графике в реальном времени.

Как купить акции EWW?

Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF (EWW) по текущей цене 65.54. Ордера обычно размещаются около 65.54 или 65.84, тогда как 268 и 0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWW?

Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF предполагает учет годового диапазона 46.42 - 68.70 и текущей цены 65.54. Многие сравнивают -4.31% и 14.96% перед размещением ордеров на 65.54 или 65.84. Изучайте ежедневные изменения цены EWW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Mexico ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Mexico ETF (EWW) за последний год составила 68.70. Акции заметно колебались в пределах 46.42 - 68.70, сравнение с 65.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Mexico ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Mexico ETF (EWW) за год составила 46.42. Сравнение с текущими 65.54 и 46.42 - 68.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWW?

В прошлом iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.07 и 26.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
65.02 65.79
Годовой диапазон
46.42 68.70
Предыдущее закрытие
65.07
Open
65.17
Bid
65.54
Ask
65.84
Low
65.02
High
65.79
Объем
268
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
-4.31%
6-месячное изменение
14.96%
Годовое изменение
26.04%
22 октября, среда
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.961 млн
Прог.
-4.625 млн
Пред.
3.524 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.770 млн
Прог.
-0.310 млн
Пред.
-0.703 млн
16:35
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.613%
20:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.