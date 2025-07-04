- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EWW: iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF
EWW fiyatı bugün 0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.02 ve Yüksek fiyatı olarak 65.79 aralığında işlem gördü.
iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWW haberleri
- BofA 10 önemli yatırım temasında en iyi ETF’leri vurguladı
- BofA highlights top ETFs across 10 key investment themes
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- EWW: The Easy Money In Mexican Equities Has Been Made
- Curveballs: Mexico’s Bond Market Shines In 2025
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Headwinds For Mexican Economy Spell Trouble For EWW And FLMX (NYSEARCA:EWW)
- EWW: A Primer On The Premier Mexican ETF (EWW)
- Global Economic Outlook: August 2025
- International Breakouts To Watch
- Five Things Fed Chair Powell Might Address At Jackson Hole (NYSEARCA:SPY)
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- What Will Happen Next After Trump Strikes Asian Tariff Deals
- 3 Rumors That Fed Chair Powell Might Not Address At July’s FOMC Meeting (SP500)
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- US Increases Pressure On Trade Negotiations In A Make It Or Break It Moment
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- Bolsa Mexicana de Valores: Time To Take Profits (OTCMKTS:BOMXF)
- The Simple Trade That Made 100% in 19 Days
- A Strong Jobs Report Feeds the Bull
Sıkça sorulan sorular
EWW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi 65.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 65.02 - 65.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 65.07 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 268 değerine ulaştı. EWW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi şu anda 65.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 26.04% ve USD değerlerini izler. EWW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
EWW hisse senedi nasıl alınır?
iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hisselerini şu anki 65.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 65.54 ve Ask 65.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 268 ve günlük değişim oranı 0.57% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EWW fiyat hareketlerini takip edin.
EWW hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 46.42 - 68.70 ve mevcut fiyatı 65.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 65.54 veya Ask 65.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -4.31% ve 6 aylık değişim oranı 14.96% değerlerini karşılaştırır. EWW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi yıllık olarak 68.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 46.42 - 68.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 65.07 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF performansını takip edin.
iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 46.42 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 65.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 46.42 - 68.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EWW fiyat hareketlerini izleyin.
EWW hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 65.07 ve yıllık değişim oranı 26.04% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 65.07
- Açılış
- 65.17
- Satış
- 65.54
- Alış
- 65.84
- Düşük
- 65.02
- Yüksek
- 65.79
- Hacim
- 268
- Günlük değişim
- 0.72%
- Aylık değişim
- -4.31%
- 6 aylık değişim
- 14.96%
- Yıllık değişim
- 26.04%
- Açıklanan
- -0.961 M
- Beklenti
- -4.625 M
- Önceki
- 3.524 M
- Açıklanan
- -0.770 M
- Beklenti
- -0.310 M
- Önceki
- -0.703 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.613%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki