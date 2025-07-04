EWW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi 65.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 65.02 - 65.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 65.07 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 268 değerine ulaştı. EWW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi şu anda 65.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 26.04% ve USD değerlerini izler. EWW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EWW hisse senedi nasıl alınır? iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hisselerini şu anki 65.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 65.54 ve Ask 65.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 268 ve günlük değişim oranı 0.57% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EWW fiyat hareketlerini takip edin.

EWW hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 46.42 - 68.70 ve mevcut fiyatı 65.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 65.54 veya Ask 65.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -4.31% ve 6 aylık değişim oranı 14.96% değerlerini karşılaştırır. EWW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi yıllık olarak 68.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 46.42 - 68.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 65.07 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Inc iShares MSCI Mexico ETF performansını takip edin.

iShares MSCI Mexico ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI Mexico ETF (EWW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 46.42 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 65.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 46.42 - 68.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EWW fiyat hareketlerini izleyin.