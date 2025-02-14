Moedas / EBTC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EBTC: Enterprise Bancorp Inc
39.64 USD 0.30 (0.75%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EBTC para hoje mudou para -0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.53 e o mais alto foi 40.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Enterprise Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
EBTC Notícias
- Investing Lessons From Enterprise Bancorp (NASDAQ:EBTC)
- Independent Bank Corp. set to acquire Enterprise Bancor
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Evaluating Enterprise Bancorp Stock After Its Breathtaking Rally (NASDAQ:EBTC)
Faixa diária
39.53 40.28
Faixa anual
23.02 44.41
- Fechamento anterior
- 39.94
- Open
- 40.28
- Bid
- 39.64
- Ask
- 39.94
- Low
- 39.53
- High
- 40.28
- Volume
- 150
- Mudança diária
- -0.75%
- Mudança mensal
- 3.39%
- Mudança de 6 meses
- -0.55%
- Mudança anual
- 60.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh