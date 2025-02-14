KurseKategorien
Währungen / EBTC
Zurück zum Aktien

EBTC: Enterprise Bancorp Inc

39.64 USD 0.30 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EBTC hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.53 bis zu einem Hoch von 40.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Enterprise Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

EBTC News

Tagesspanne
39.53 40.28
Jahresspanne
23.02 44.41
Vorheriger Schlusskurs
39.94
Eröffnung
40.28
Bid
39.64
Ask
39.94
Tief
39.53
Hoch
40.28
Volumen
150
Tagesänderung
-0.75%
Monatsänderung
3.39%
6-Monatsänderung
-0.55%
Jahresänderung
60.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K