EBTC: Enterprise Bancorp Inc
39.64 USD 0.30 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EBTC hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.53 bis zu einem Hoch von 40.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enterprise Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
39.53 40.28
Jahresspanne
23.02 44.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.94
- Eröffnung
- 40.28
- Bid
- 39.64
- Ask
- 39.94
- Tief
- 39.53
- Hoch
- 40.28
- Volumen
- 150
- Tagesänderung
- -0.75%
- Monatsänderung
- 3.39%
- 6-Monatsänderung
- -0.55%
- Jahresänderung
- 60.75%
