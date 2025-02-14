Валюты / EBTC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EBTC: Enterprise Bancorp Inc
39.64 USD 0.30 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EBTC за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.53, а максимальная — 40.28.
Следите за динамикой Enterprise Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
Новости EBTC
- Investing Lessons From Enterprise Bancorp (NASDAQ:EBTC)
- Independent Bank Corp. set to acquire Enterprise Bancor
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Evaluating Enterprise Bancorp Stock After Its Breathtaking Rally (NASDAQ:EBTC)
Дневной диапазон
39.53 40.28
Годовой диапазон
23.02 44.41
- Предыдущее закрытие
- 39.94
- Open
- 40.28
- Bid
- 39.64
- Ask
- 39.94
- Low
- 39.53
- High
- 40.28
- Объем
- 150
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- 3.39%
- 6-месячное изменение
- -0.55%
- Годовое изменение
- 60.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.