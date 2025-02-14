КотировкиРазделы
EBTC: Enterprise Bancorp Inc

39.64 USD 0.30 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EBTC за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.53, а максимальная — 40.28.

Дневной диапазон
39.53 40.28
Годовой диапазон
23.02 44.41
Предыдущее закрытие
39.94
Open
40.28
Bid
39.64
Ask
39.94
Low
39.53
High
40.28
Объем
150
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
3.39%
6-месячное изменение
-0.55%
Годовое изменение
60.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.