通貨 / EBTC
EBTC: Enterprise Bancorp Inc
39.64 USD 0.30 (0.75%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EBTCの今日の為替レートは、-0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり39.53の安値と40.28の高値で取引されました。
Enterprise Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EBTC News
1日のレンジ
39.53 40.28
1年のレンジ
23.02 44.41
- 以前の終値
- 39.94
- 始値
- 40.28
- 買値
- 39.64
- 買値
- 39.94
- 安値
- 39.53
- 高値
- 40.28
- 出来高
- 150
- 1日の変化
- -0.75%
- 1ヶ月の変化
- 3.39%
- 6ヶ月の変化
- -0.55%
- 1年の変化
- 60.75%
