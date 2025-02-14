Valute / EBTC
EBTC: Enterprise Bancorp Inc
39.64 USD 0.30 (0.75%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EBTC ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.53 e ad un massimo di 40.28.
Segui le dinamiche di Enterprise Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
EBTC News
- Investing Lessons From Enterprise Bancorp (NASDAQ:EBTC)
- Independent Bank Corp. set to acquire Enterprise Bancor
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Evaluating Enterprise Bancorp Stock After Its Breathtaking Rally (NASDAQ:EBTC)
Intervallo Giornaliero
39.53 40.28
Intervallo Annuale
23.02 44.41
- Chiusura Precedente
- 39.94
- Apertura
- 40.28
- Bid
- 39.64
- Ask
- 39.94
- Minimo
- 39.53
- Massimo
- 40.28
- Volume
- 150
- Variazione giornaliera
- -0.75%
- Variazione Mensile
- 3.39%
- Variazione Semestrale
- -0.55%
- Variazione Annuale
- 60.75%
20 settembre, sabato