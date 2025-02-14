Devises / EBTC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EBTC: Enterprise Bancorp Inc
39.64 USD 0.30 (0.75%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EBTC a changé de -0.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.53 et à un maximum de 40.28.
Suivez la dynamique Enterprise Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
EBTC Nouvelles
- Investing Lessons From Enterprise Bancorp (NASDAQ:EBTC)
- Independent Bank Corp. set to acquire Enterprise Bancor
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Evaluating Enterprise Bancorp Stock After Its Breathtaking Rally (NASDAQ:EBTC)
Range quotidien
39.53 40.28
Range Annuel
23.02 44.41
- Clôture Précédente
- 39.94
- Ouverture
- 40.28
- Bid
- 39.64
- Ask
- 39.94
- Plus Bas
- 39.53
- Plus Haut
- 40.28
- Volume
- 150
- Changement quotidien
- -0.75%
- Changement Mensuel
- 3.39%
- Changement à 6 Mois
- -0.55%
- Changement Annuel
- 60.75%
20 septembre, samedi