Moedas / CRWS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CRWS: Crown Crafts Inc
2.90 USD 0.01 (0.35%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRWS para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.89 e o mais alto foi 2.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Crown Crafts Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRWS Notícias
- The Zacks Analyst Blog Highlights Broadcom, T-Mobile, Abbott Laboratories, CBL & Associates Properties and Crown Crafts
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- Crown Crafts Stock Gains Despite Q1 Earnings Showing Wider Losses
- Crown Crafts Expands Disney License
- Crown Crafts Sales Drop 4.5 Percent
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Amazon.com, Meta Platforms, Air T and Crown Crafts
- Top Research Reports for NVIDIA, Amazon.com & Meta Platforms
- Crown Crafts, Inc. (CRWS) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Crown Crafts Q4 2025 sees transitional challenges
- Crown Crafts Announces Fourth Quarter and Fiscal 2025 Financial Results
- Micron, General Mills, Paychex, and more to report earnings Wednesday
- Crown Crafts to Announce Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results on June 25, 2025
- Crown Crafts Announces CFO Transition
- US Stocks Likely To Open Lower Following Fresh Records From Previous Session: Expert Says, 'Don't Be Scared Of New Highs' - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
Faixa diária
2.89 2.91
Faixa anual
2.76 4.95
- Fechamento anterior
- 2.89
- Open
- 2.91
- Bid
- 2.90
- Ask
- 3.20
- Low
- 2.89
- High
- 2.91
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- -3.01%
- Mudança de 6 meses
- -20.33%
- Mudança anual
- -39.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh