货币 / CRWS
CRWS: Crown Crafts Inc
2.89 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRWS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.88和高点2.91进行交易。
关注Crown Crafts Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRWS新闻
日范围
2.88 2.91
年范围
2.76 4.95
- 前一天收盘价
- 2.89
- 开盘价
- 2.91
- 卖价
- 2.89
- 买价
- 3.19
- 最低价
- 2.88
- 最高价
- 2.91
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -3.34%
- 6个月变化
- -20.60%
- 年变化
- -39.41%
