CRWS: Crown Crafts Inc
2.90 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRWS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.83 e ad un massimo di 2.91.
Segui le dinamiche di Crown Crafts Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.83 2.91
Intervallo Annuale
2.76 4.95
- Chiusura Precedente
- 2.90
- Apertura
- 2.91
- Bid
- 2.90
- Ask
- 3.20
- Minimo
- 2.83
- Massimo
- 2.91
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -3.01%
- Variazione Semestrale
- -20.33%
- Variazione Annuale
- -39.20%
21 settembre, domenica