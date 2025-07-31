Moedas / BHC
BHC: Bausch Health Companies Inc
6.93 USD 0.11 (1.61%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHC para hoje mudou para 1.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.83 e o mais alto foi 6.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Bausch Health Companies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BHC Notícias
Faixa diária
6.83 6.95
Faixa anual
4.25 9.85
- Fechamento anterior
- 6.82
- Open
- 6.84
- Bid
- 6.93
- Ask
- 7.23
- Low
- 6.83
- High
- 6.95
- Volume
- 1.306 K
- Mudança diária
- 1.61%
- Mudança mensal
- -5.71%
- Mudança de 6 meses
- 8.45%
- Mudança anual
- -14.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh