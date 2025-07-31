Devises / BHC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BHC: Bausch Health Companies Inc
6.73 USD 0.16 (2.32%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BHC a changé de -2.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.72 et à un maximum de 6.89.
Suivez la dynamique Bausch Health Companies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHC Nouvelles
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.39%
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Bausch Health’s Thermage technology surpasses 5 million treatments
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Bausch (BHC) Up 21.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- We told you early: This AI-picked stock is now up 70% in August ALONE
- Bausch Health’s acne treatment CABTREO now available in Quebec, Saskatchewan
- With an 83% hit rate, this AI-powered stock picker is now up 120%+
- Bausch + Lomb board members resign after Icahn agreement ends
- Icahn representatives resign from Bausch + Lomb board as agreement ends
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- It did it again: Yet a THIRD AI-picked stock is up 45%+ this month ALONE
- Two 59%+ winners, four above 25% in Aug – How this AI model keeps picking winners
- Billionaire Investor Buys Google And This Gold Miner Stock - Perpetua Resources (NASDAQ:PPTA)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.04%
- Bausch Health stock soars after Paulson increases stake
- Paulson Capital increases stake in Bausch Health to 19.13%
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Paulson John buys $312 million in Bausch Health (BHC) shares
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.28%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Bausch Health Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat
Range quotidien
6.72 6.89
Range Annuel
4.25 9.85
- Clôture Précédente
- 6.89
- Ouverture
- 6.89
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- Plus Bas
- 6.72
- Plus Haut
- 6.89
- Volume
- 1.619 K
- Changement quotidien
- -2.32%
- Changement Mensuel
- -8.44%
- Changement à 6 Mois
- 5.32%
- Changement Annuel
- -17.12%
20 septembre, samedi