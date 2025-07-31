통화 / BHC
BHC: Bausch Health Companies Inc
6.73 USD 0.16 (2.32%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BHC 환율이 오늘 -2.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.72이고 고가는 6.89이었습니다.
Bausch Health Companies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BHC News
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.39%
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Bausch Health’s Thermage technology surpasses 5 million treatments
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Bausch (BHC) Up 21.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- We told you early: This AI-picked stock is now up 70% in August ALONE
- Bausch Health’s acne treatment CABTREO now available in Quebec, Saskatchewan
- With an 83% hit rate, this AI-powered stock picker is now up 120%+
- Bausch + Lomb board members resign after Icahn agreement ends
- Icahn representatives resign from Bausch + Lomb board as agreement ends
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- It did it again: Yet a THIRD AI-picked stock is up 45%+ this month ALONE
- Two 59%+ winners, four above 25% in Aug – How this AI model keeps picking winners
- Billionaire Investor Buys Google And This Gold Miner Stock - Perpetua Resources (NASDAQ:PPTA)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.04%
- Bausch Health stock soars after Paulson increases stake
- Paulson Capital increases stake in Bausch Health to 19.13%
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Paulson John buys $312 million in Bausch Health (BHC) shares
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.28%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Bausch Health Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat
일일 변동 비율
6.72 6.89
년간 변동
4.25 9.85
- 이전 종가
- 6.89
- 시가
- 6.89
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- 저가
- 6.72
- 고가
- 6.89
- 볼륨
- 1.619 K
- 일일 변동
- -2.32%
- 월 변동
- -8.44%
- 6개월 변동
- 5.32%
- 년간 변동율
- -17.12%
