Валюты / BHC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BHC: Bausch Health Companies Inc
6.77 USD 0.41 (5.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHC за сегодня изменился на -5.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.76, а максимальная — 7.15.
Следите за динамикой Bausch Health Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BHC
- Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,39%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.39%
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Bausch Health’s Thermage technology surpasses 5 million treatments
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Bausch (BHC) Up 21.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- We told you early: This AI-picked stock is now up 70% in August ALONE
- Bausch Health’s acne treatment CABTREO now available in Quebec, Saskatchewan
- With an 83% hit rate, this AI-powered stock picker is now up 120%+
- Bausch + Lomb board members resign after Icahn agreement ends
- Icahn representatives resign from Bausch + Lomb board as agreement ends
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- It did it again: Yet a THIRD AI-picked stock is up 45%+ this month ALONE
- Two 59%+ winners, four above 25% in Aug – How this AI model keeps picking winners
- Billionaire Investor Buys Google And This Gold Miner Stock - Perpetua Resources (NASDAQ:PPTA)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.04%
- Bausch Health stock soars after Paulson increases stake
- Paulson Capital increases stake in Bausch Health to 19.13%
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Paulson John buys $312 million in Bausch Health (BHC) shares
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.28%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
Дневной диапазон
6.76 7.15
Годовой диапазон
4.25 9.85
- Предыдущее закрытие
- 7.18
- Open
- 7.15
- Bid
- 6.77
- Ask
- 7.07
- Low
- 6.76
- High
- 7.15
- Объем
- 3.692 K
- Дневное изменение
- -5.71%
- Месячное изменение
- -7.89%
- 6-месячное изменение
- 5.95%
- Годовое изменение
- -16.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.