QuotazioniSezioni
Valute / BHC
Tornare a Azioni

BHC: Bausch Health Companies Inc

6.73 USD 0.16 (2.32%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BHC ha avuto una variazione del -2.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.72 e ad un massimo di 6.89.

Segui le dinamiche di Bausch Health Companies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHC News

Intervallo Giornaliero
6.72 6.89
Intervallo Annuale
4.25 9.85
Chiusura Precedente
6.89
Apertura
6.89
Bid
6.73
Ask
7.03
Minimo
6.72
Massimo
6.89
Volume
1.619 K
Variazione giornaliera
-2.32%
Variazione Mensile
-8.44%
Variazione Semestrale
5.32%
Variazione Annuale
-17.12%
20 settembre, sabato