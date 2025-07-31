Währungen / BHC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BHC: Bausch Health Companies Inc
6.89 USD 0.07 (1.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHC hat sich für heute um 1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.82 bis zu einem Hoch von 6.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bausch Health Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHC News
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.39%
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Bausch Health’s Thermage technology surpasses 5 million treatments
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Bausch (BHC) Up 21.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- We told you early: This AI-picked stock is now up 70% in August ALONE
- Bausch Health’s acne treatment CABTREO now available in Quebec, Saskatchewan
- With an 83% hit rate, this AI-powered stock picker is now up 120%+
- Bausch + Lomb board members resign after Icahn agreement ends
- Icahn representatives resign from Bausch + Lomb board as agreement ends
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- It did it again: Yet a THIRD AI-picked stock is up 45%+ this month ALONE
- Two 59%+ winners, four above 25% in Aug – How this AI model keeps picking winners
- Billionaire Investor Buys Google And This Gold Miner Stock - Perpetua Resources (NASDAQ:PPTA)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.04%
- Bausch Health stock soars after Paulson increases stake
- Paulson Capital increases stake in Bausch Health to 19.13%
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Paulson John buys $312 million in Bausch Health (BHC) shares
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.28%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.40%
- Bausch Health Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat
Tagesspanne
6.82 6.95
Jahresspanne
4.25 9.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.82
- Eröffnung
- 6.91
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Tief
- 6.82
- Hoch
- 6.95
- Volumen
- 2.686 K
- Tagesänderung
- 1.03%
- Monatsänderung
- -6.26%
- 6-Monatsänderung
- 7.82%
- Jahresänderung
- -15.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K