ALGN: Align Technology Inc
129.83 USD 0.39 (0.30%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALGN para hoje mudou para 0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 129.39 e o mais alto foi 132.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Align Technology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
129.39 132.60
Faixa anual
127.70 256.22
- Fechamento anterior
- 129.44
- Open
- 132.00
- Bid
- 129.83
- Ask
- 130.13
- Low
- 129.39
- High
- 132.60
- Volume
- 98
- Mudança diária
- 0.30%
- Mudança mensal
- -6.50%
- Mudança de 6 meses
- -17.33%
- Mudança anual
- -49.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh