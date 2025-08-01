통화 / ALGN
ALGN: Align Technology Inc
131.39 USD 1.18 (0.89%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALGN 환율이 오늘 -0.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 130.10이고 고가는 131.96이었습니다.
Align Technology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ALGN News
- 스티펠, Align Technology에 ’매수’ 등급 재확인, 목표가 200달러 유지
- Stifel reiterates Buy rating on Align Technology stock, maintains $200 price target
- Align Technology, 2026년 5월 부사장 고용 종료 예정
- Align Technology to terminate employment of executive vice president in May 2026
- Align Technology at Baird Global Healthcare: Strategic Moves and Market Challenges
- Align Technology, Inc. (ALGN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Align Technology at Morgan Stanley Conference: Strategic Revenue Adjustments
- Align Technology stock: Stifel reiterates Buy rating on new pricing plans
- Why Is Align Technology (ALGN) Up 9.4% Since Last Earnings Report?
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
- Trump 2.0 At 200 Days: Palantir Surges, Tesla Slumps - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Bear of the Day: Align Technology (ALGN)
- Modine Manufacturing and Align Technology have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Align Technology Is A Buy: Secular Headwinds Temporary, Market Dominance Enduring (ALGN)
- Align Technology: Moving From Sell To Neutral (NASDAQ:ALGN)
- Friday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Align Technology EVP Coletti buys $4.6k in stock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Is Align Technology (ALGN) Stock Undervalued Right Now?
- Align Technology (ALGN) Loses 34.5% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- SYK Stock Falls Despite Q2 Earnings & Sales Beat, '25 View Up
- Align Technology Sinks on Q2 Miss, Restructuring Plan
일일 변동 비율
130.10 131.96
년간 변동
127.70 256.22
- 이전 종가
- 132.57
- 시가
- 131.84
- Bid
- 131.39
- Ask
- 131.69
- 저가
- 130.10
- 고가
- 131.96
- 볼륨
- 2.444 K
- 일일 변동
- -0.89%
- 월 변동
- -5.38%
- 6개월 변동
- -16.34%
- 년간 변동율
- -48.42%
