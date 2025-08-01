Dövizler / ALGN
ALGN: Align Technology Inc
131.39 USD 1.18 (0.89%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALGN fiyatı bugün -0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.10 ve Yüksek fiyatı olarak 131.96 aralığında işlem gördü.
Align Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Stifel, Align Technology hissesi için Al notunu yineliyor, 200 dolar hedef fiyatını koruyor
- Align Technology, Mayıs 2026’da icra başkan yardımcısının işine son verecek
- Align Technology at Baird Global Healthcare: Strategic Moves and Market Challenges
- Align Technology, Inc. (ALGN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Align Technology at Morgan Stanley Conference: Strategic Revenue Adjustments
- Align Technology stock: Stifel reiterates Buy rating on new pricing plans
- Why Is Align Technology (ALGN) Up 9.4% Since Last Earnings Report?
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
- Trump 2.0 At 200 Days: Palantir Surges, Tesla Slumps - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Bear of the Day: Align Technology (ALGN)
- Modine Manufacturing and Align Technology have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Align Technology Is A Buy: Secular Headwinds Temporary, Market Dominance Enduring (ALGN)
- Align Technology: Moving From Sell To Neutral (NASDAQ:ALGN)
- Friday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Align Technology EVP Coletti buys $4.6k in stock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Is Align Technology (ALGN) Stock Undervalued Right Now?
- Align Technology (ALGN) Loses 34.5% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- SYK Stock Falls Despite Q2 Earnings & Sales Beat, '25 View Up
- Align Technology Sinks on Q2 Miss, Restructuring Plan
Günlük aralık
130.10 131.96
Yıllık aralık
127.70 256.22
- Önceki kapanış
- 132.57
- Açılış
- 131.84
- Satış
- 131.39
- Alış
- 131.69
- Düşük
- 130.10
- Yüksek
- 131.96
- Hacim
- 2.444 K
- Günlük değişim
- -0.89%
- Aylık değişim
- -5.38%
- 6 aylık değişim
- -16.34%
- Yıllık değişim
- -48.42%
21 Eylül, Pazar