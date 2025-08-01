FiyatlarBölümler
Dövizler / ALGN
ALGN: Align Technology Inc

131.39 USD 1.18 (0.89%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALGN fiyatı bugün -0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.10 ve Yüksek fiyatı olarak 131.96 aralığında işlem gördü.

Align Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
130.10 131.96
Yıllık aralık
127.70 256.22
Önceki kapanış
132.57
Açılış
131.84
Satış
131.39
Alış
131.69
Düşük
130.10
Yüksek
131.96
Hacim
2.444 K
Günlük değişim
-0.89%
Aylık değişim
-5.38%
6 aylık değişim
-16.34%
Yıllık değişim
-48.42%
21 Eylül, Pazar