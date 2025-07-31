货币 / ALGN
ALGN: Align Technology Inc
131.82 USD 0.76 (0.58%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALGN汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点131.27和高点133.21进行交易。
关注Align Technology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALGN新闻
日范围
131.27 133.21
年范围
127.70 256.22
- 前一天收盘价
- 131.06
- 开盘价
- 131.76
- 卖价
- 131.82
- 买价
- 132.12
- 最低价
- 131.27
- 最高价
- 133.21
- 交易量
- 1.840 K
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- -5.07%
- 6个月变化
- -16.06%
- 年变化
- -48.25%
