ALGN: Align Technology Inc
131.82 USD 0.76 (0.58%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALGN за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.27, а максимальная — 133.21.
Следите за динамикой Align Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ALGN
Дневной диапазон
131.27 133.21
Годовой диапазон
127.70 256.22
- Предыдущее закрытие
- 131.06
- Open
- 131.76
- Bid
- 131.82
- Ask
- 132.12
- Low
- 131.27
- High
- 133.21
- Объем
- 1.840 K
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- -5.07%
- 6-месячное изменение
- -16.06%
- Годовое изменение
- -48.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.